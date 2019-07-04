Прямая трансляция: Участники операции — о спасении косаток из "китовой тюрьмы"

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Фото © ВНИРО

Об итогах выпуска косаток и белух из бухты Средней в Охотское море рассказывают участники операции по спасению.

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