Прямая трансляция: Взрыв на заправке у ТЦ в Новой Москве

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Взрыв прогремел на газовой заправке в Новой Москве недалеко от ТЦ "Новомосковский". Рванул пропан, а следом загорелась сама станция и близстоящие бытовки. Один человек пострадал.

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