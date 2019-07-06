Прямая трансляция: Мощный взрыв газа в ТЦ в США

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Взрыв прогремел в торговом центре в штате Флорида в США. Рванул газ, обломки разлетелись на расстояние более 90 метров. Местные власти сообщают о многочисленных пострадавших в результате инцидента.

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