Прямая трансляция: Администрация Шереметьево — о багажном коллапсе

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Представители аэропорта Шереметьево рассказывают, как решают проблему с багажным коллапсом. Пассажиры уже не первую неделю жалуются на многочасовые задержки с выдачей и отправлением их вещей.

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