Прямая трансляция: Вильфанд — о прогнозе погоды в Москве на июль

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Фото © Владимир Гердо / ТАСС

Сезон отпусков в самом разгаре. Какой погодой порадует Москва в ближайшее время? И каким будет июль в регионах: тёплым или дождливым? На эти и другие вопросы отвечает научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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