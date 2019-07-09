Прямая трансляция: "На-На" анонсирует тур по стране

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Группа "На-На" отмечает 30-летие и анонсирует концертный тур по стране. Несмотря на ситуацию с отравлением основателя и продюсера группы Бари Алибасова, "На-На" продолжит творческую и гастрольную деятельность.

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