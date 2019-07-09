Прямая трансляция: Путин общается со студентами в УрФУ

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Президент РФ Владимир Путин общается со студентами и аспирантами Уральского федерального университета в Екатеринбурге. Лайф ведёт прямую трансляцию встречи.

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