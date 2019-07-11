Прямая трансляция: Крупный пожар на Северной ТЭЦ в Мытищах

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Сильнейший пожар произошёл на территории ТЭЦ-27 в подмосковных Мытищах. Лайф ведёт прямую трансляцию с места возгорания.

На место ЧП направили большое количество подразделений МЧС. Информации о пострадавших пока не поступало.

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