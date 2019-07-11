Прямая трансляция: Пожар на ТЭЦ в Мытищах с дрона

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В Мытищах полыхает ТЭЦ. По предварительным данным, пострадало восемь человек. Для тушения пожара готовят авиацию. Лайф ведёт прямую трансляцию с беспилотника.

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