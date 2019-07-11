Прямая трансляция: Заявление Путина и Моралеса по итогам переговоров

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Президент РФ Владимир Путин и лидер Боливии Эво Моралес делают заявление по итогам проведённых в Москве переговоров. За ходом пресс-конференции следите в прямой трансляции Лайфа.

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