Прямая трансляция: Пожар в Российском госархиве литературы и искусства

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В Москве горит здание Российского архива литературы и искусства. В помещении находится крупнейшее в стране собрание документов по истории отечественной культуры. Экстренные службы проводят эвакуацию.

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