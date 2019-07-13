Прямая трансляция: Самый большой велосипед из людей

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На Московском ночном велофестивале устанавливают мировой рекорд — выстраивают самую большую фигуру велосипеда из людей. Во флешмобе участвует больше 3000 человек. Лайф ведёт прямую трансляцию.

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