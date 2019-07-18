Прямая трансляция: Путин и Лукашенко на форуме регионов России и Белоруссии

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Владимир Путин и Александр Лукашенко принимают участие в пленарном заседании форума регионов России и Белоруссии. За ходом мероприятия следите в прямой трансляции Лайфа.

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