Прямая трансляция: Генеральная репетиция парада на День ВМФ в Петербурге

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Двенадцать кораблей, боевые самолёты и вертолёты. В Петербурге проходит генеральная репетиция парада в честь Дня Военно-морского флота.

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