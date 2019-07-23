Прямая трансляция: Очередь фанатов на концерт Кристины Агилеры в Москве

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Поп-дива и обладательница пяти премий "Грэмми" Кристина Агилера приехала в Москву и даст свой первый сольный концерт на "ВТБ-арене". Фанаты уже несколько часов стоят в очереди, чтобы попасть в фан-зону, поближе к сцене.

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