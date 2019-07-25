Играем в Wolfenstein: Youngblood (18+) — прямая трансляция

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Игра расскажет историю Уильяма Бласковица и его дочерей — Софи и Джессики. Девушки отправятся на поиски пропавшего отца. Действие проекта разворачивается в оккупированном нацистами Париже. Лайф ведёт прямую трансляцию.

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