Прямая трансляция: Крупный пожар в жилых домах в Самаре

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В Самаре горят сразу три частных дома. Площадь пожара около 1800 квадратных метров. О пострадавших не сообщается. Лайф ведёт прямую трансляцию.

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