Прямая трансляция: Ситуация в сибирском Киренске

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Прямой эфир из Киренска — одного из самых задымлённых городов в Сибири. Из-за лесных пожаров концентрация вредных веществ превышена. Из-за смога люди не видели чистого неба две недели.

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