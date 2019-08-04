Прямая трансляция: Фестиваль еды "Дружба народов" на ВДНХ

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Татарский кыстыбый, узбекский плов, форель по-грузински — кулинарные шедевры со всего мира можно попробовать на гастрономическом фестивале на ВДНХ. Праздник организован в честь 80-летия легендарной выставки.

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