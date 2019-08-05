Прямая трансляция: Депутаты о пожарах в Сибири

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В Госдуме проводят совещание по ситуации с лесными пожарами в Сибири. Депутаты обсуждают причины ЧП и то, как теперь восполнять лесные ресурсы.

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