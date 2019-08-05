Прямая трансляция: Люди уезжают из Ачинска из-за взрывов на складе

После серии взрывов на военных складах под Ачинском в Красноярском крае люди бегут из города. На дорогах огромные многокилометровые пробки.
- Популярные
- По времени
После серии взрывов на военных складах под Ачинском в Красноярском крае люди бегут из города. На дорогах огромные многокилометровые пробки.
Подтвердите свой аккаунт, перейдя по ссылке из письма, которое Вы получили при регистрации. Если письмо не пришло проверьте правильность вашего почтового ящика в настройках профиля либо выберите отправить письмо еще раз
Пример описания всплывающего окна
Пожалуйста, используйте эту форму для коррекции ошибок.
Мы непрерывно повышаем качество наших пользовательских служб и поэтому обновляем соглашение об использовании служб между ООО "Медиа контент" (далее — Компания) — издателем сетевого издания и телеканала Life.ru — и физическим лицом (далее — Пользователь) по использованию сайта www.life.ru (далее — Сайт).
Ознакомиться с данными изменениями Вы можете на странице"Пользовательское соглашение".