Прямая трансляция: Люди уезжают из Ачинска из-за взрывов на складе

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После серии взрывов на военных складах под Ачинском в Красноярском крае люди бегут из города. На дорогах огромные многокилометровые пробки.

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