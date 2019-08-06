Прямая трансляция: Тулун после второй волны паводка

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Фото © VK / ГУ МЧС России по Иркутской области

В Тулуне сносят половину города. Зону подтопления застраивать не будут. Цены на недвижимость в районах, не пострадавших от паводка, взлетели в два-три раза.

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