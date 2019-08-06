Прямая трансляция: Сын Шнурова разрисовывает стену в рамках фестиваля REALIST

Сын Сергея Шнурова в рамках фестиваля веб-сериалов REALIST разрисовывает стену заброшенного завода в Нижнем Новгороде. Второй год подряд Аполлон организовывает выставку современного искусства. Год назад на первом фестивале он показал свои работы под названием Untitled.jpg. Картины создавались на графическом планшете с использованием плагинов настоящих масляных мазков. На этот раз ему помогают художники FEAR©, Zyarri Mukhdarlу, Борис Чайка, sx.to и LEV V.

Фестиваль веб-сериалов REALIST проходит в Нижнем Новгороде во второй раз и продолжится до 6 августа.