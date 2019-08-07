Прямая трансляция: Эксперты обсуждают подготовку к грядущим выборам губернаторов

137

В единый день голосования — 8 сентября — новых губернаторов будут выбирать в 16 регионах России. О регистрации кандидатов и основных тенденциях выборной кампании этого года говорят депутаты и общественники.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×