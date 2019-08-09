Прямая трансляция: Общественник — о защите детей от субкультуры АЭЕ

С каждым годом растёт количество подростков, вовлечённых в так называемую субкультуру АУЕ. Они занимаются хулиганством и рэкетом, отправляя награбленные средства заключённым, отбывающим наказание. По итогам социологического исследования было обнаружено около миллиона детей, состоящих в АУЕ-сообществах в соцсетях. Как оградить своего ребёнка от её пагубного влияния, рассказывают председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец, председатель общероссийского движения "Сильная Россия" Антон Цветков и другие эксперты.
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