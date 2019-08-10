Прямая трансляция: Кокорин и Мамаев играют в футбол в тюрьме

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Павел Мамаев и Александр Кокорин проводят матч против белгородского ФК "Салют" на территории колонии, где "звёздные" футболисты отбывают свой срок.

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