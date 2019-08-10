Прямая трансляция: Финал конкурса "Миссис Россия — 2019"

446

Фото © flickr / Carmen Jost

Самую красивую маму и жену страны выбирают в финале конкурса "Миссис Россия — 2019". За титул борются 35 претенденток. Участницы представляют королевское дефиле и выходят на сцену в авторских вечерних платьях.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×