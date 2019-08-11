Прямая трансляция: Курбан-байрам в Московской соборной мечети

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Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Главный мусульманский праздник Курбан-байрам отмечают в Москве. По традиции главные торжества проходят в Московской соборной мечети. Всего празднества состоятся на шести площадках столицы.

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