Прямая трансляция: Показательные выступления мотоциклов почётного эскорта

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Мотоциклисты почётного эскорта демонстрируют фигуры высшего пилотажа и виртуозное владение техникой. Показательные выступления проходят на ВДНХ.

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