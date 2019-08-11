Прямая трансляция: Как живётся кошкам и собакам в приютах?

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Волонтёры приютов для бездомных кошек и собак рассказывают, как устроены такие организации и как питомцы попадают к ним в руки. Мероприятие организовано в рамках московского марафона "Месяц помощи животным".

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