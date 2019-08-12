Прямая трансляция: Пожар на рынке в Красноярске

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В Красноярске на площади 1000 квадратных метров полыхает склад на территории рынка. Лайф ведёт прямую трансляцию с места событий.

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