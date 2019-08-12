Прямая трансляция: Игумен Фотий о "жестоком крещении" ребёнка

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Игумен Фотий комментирует ситуацию с "жестоким крещением" ребёнка, в котором его обвинила прихожанка. Священника отстранили от служений после обряда.

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