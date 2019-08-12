Прямая трансляция: Хлопок газа в жилом доме в Москве

Хлопок газа произошёл в жилом доме в Москве. Предварительно, в одной из квартир обрушилась стена. На месте работают экстренные службы.
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Хлопок газа произошёл в жилом доме в Москве. Предварительно, в одной из квартир обрушилась стена. На месте работают экстренные службы.
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