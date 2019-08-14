Прямая трансляция: В Петербурге загорелся бизнес-центр

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В Санкт-Петербурге загорелся бизнес-центр "Ленинград" на Малом проспекте Васильевского острова. Лайф ведёт прямую трансляцию.

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