Прямая трансляция: Последствия жёсткой посадки самолёта А321

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Представители аэропорта Жуковский и авиакомпании "Уральские авиалинии" — о последствиях жёсткой посадки самолёта на кукурузное поле.

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