Прямая трансляция: Alfa Future People 2019

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Фото © VK / ALFA FUTURE PEOPLE

Под Нижним Новгородом проходит фестиваль музыки и технологий Alfa Future People. 50 тысяч человек топчут грязь в поле Большого Козина, танцуют под дождём, смотрят фильмы и занимаются спортом.

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