Прямая трансляция: Заявление Путина и Макрона для прессы

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Президент РФ Владимир Путин прибыл во Францию с рабочим визитом. Сейчас он и глава Франции Эмманюэль Макрон делают совместное заявление для СМИ.

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