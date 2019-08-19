Прямая трансляция: "Спартак" — ЦСКА. Болельщики в ожидании матча

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19 августа на арене "Открытие" состоится главное дерби российского футбола — "Спартак" Москва — ЦСКА Москва. Мы говорим с болельщиками об их ожиданиях от игры и просим предсказать исход матча.

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