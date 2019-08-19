Прямая трансляция: Спартак — ЦСКА. Реакция болельщиков после матча

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Сегодня на арене "Открытие" состоялось главное дерби российского футбола Спартак (Москва) — ЦСКА (Москва). Корреспондент Лайфа обсуждает перипетии игры с болельщиками и фанатами московских клубов.

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