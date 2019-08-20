Прямая трансляция: В Оренбурге полыхает кафе

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В Оренбурге горит здание кафе "Роза ветров". На месте ЧП работает несколько экипажей пожарных. Сообщений о пострадавших не поступало.

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