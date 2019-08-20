Прямая трансляция: Путин проводит совещание по модернизации здравоохранения

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Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по модернизации здравоохранения. Лайф ведёт прямую трансляцию мероприятия.

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