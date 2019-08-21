Прямая трансляция: Ситуация на месте поджога мужчины в Москве

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Во дворе дома в Восточном Бирюлёве неизвестный облил 58-летнего мужчину горючим, поджёг и убежал. Очевидцы вызвали скорую. У пострадавшего мужчины ожоги около 90% поверхности тела. Напавший задержан.

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