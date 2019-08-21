Прямая трансляция: Пресс-конференция Путина и Ниинистё по итогам переговоров

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Президент РФ Владимир Путин и лидер Финляндии Саули Ниинистё дают пресс-конференцию по итогам переговоров в Хельсинки. Лайф ведёт прямую трансляцию.

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