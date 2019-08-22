Прямая трансляция: Путин встречается с главами угледобывающих регионов

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Президент РФ Владимир Путин проводит в Кремле встречу с губернаторами угледобывающих регионов — это Кемеровская и Новосибирская области, республики Саха и Хакасия, Красноярский и Забайкальский край.

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