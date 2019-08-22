Прямая трансляция: В Петербурге горит склад

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В Невском районе Санкт-Петербурга горит складское помещение. На место прибыли пожарные. Лайф ведёт прямую трансляцию с места событий.

О пострадавших не сообщается.

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