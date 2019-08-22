Прямая трансляция: Российский флаг в небе на воздушном шаре

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Фото © Рixabay

Активисты ОНФ в городе Дмитрове (Московская область) раскрасили гигантское полотно в цвет российского триколора. Теперь они поднимают флаг в небо на огромном воздушном шаре.

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