Прямая трансляция: Церемония открытия фестиваля "Край света"

21

На Сахалине стартует девятый международный кинофестиваль "Край света. Восток" (СМКФ). Гостям покажут фильмы из 40 стран. Лайф ведёт прямую трансляцию с церемонии открытия.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×