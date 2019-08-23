Прямая трансляция: Презентация программы кинофестиваля "Край света" на Сахалине

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Жюри и знаменитости презентуют программу кинофестиваля "Край света" в Южно-Сахалинске. За ходом мероприятия следите в прямой трансляции Лайфа.

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