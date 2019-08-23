Прямая трансляция: Никита Михалков на фестивале "Таврида-Арт"

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Режиссёр Никита Михалков приехал на фестиваль "Таврида-Арт" в крымском Судаке. Кинематографист назвал мероприятие хорошим испытанием для молодёжи. В фестивале, кстати, примут участие и студенты Академии Михалкова.

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