Прямая трансляция: Арест "бирюлёвского поджигателя"

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Нагатинский районный суд Москвы избирает меру пресечения подозреваемому в поджоге жителю столицы во дворе дома в Восточном Бирюлёве.

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